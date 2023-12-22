Москва, 22 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В возрасте 90 лет умер народный артист РФ, основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Левенбук

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра «Шалом» Александр Левенбук», — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что в советские годы Левенбук был бессменным ведущим детской образовательной передачи «Радионяня» и учил детей не только правилам русского языка, но и добру и человечности.

Левенбук родился в Москве 20 июля 1933 года. После окончания мединститута стал артистом Мосэстрады. Был ведущим «Радионяни». В 1980-е годы работал на эстраде в качестве режиссёра в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом.

С 1988 по 2021 год Левенбук был художественным руководителем театра «Шалом», где также выходил на сцену в качестве актёра.