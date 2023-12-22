Мадрид, 22 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Испания наложила вето на участие Евросоюза в возглавляемой США операции по обеспечению безопасности торговых судов в Красном море от атак со стороны хуситов, пишет газета El Confidencial.

ABACA/Global Look Press

«Испания блокирует миссию США по безопасности в Красном море», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на экстренном заседании, которое состоялось 20 декабря в Мадриде, Комитет ЕС по политике и безопасности единогласно одобрил европейское вмешательство путём расширения операции «Аталанта».

Однако 21 декабря Испания изменила свою позицию и наложила вето на это решение.

При этом изменение позиции Мадрида не было объяснено его партнёрам.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил, что началась многонациональная операция «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда. К операции, уточнил он, присоединятся Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.