Москва, 22 декабря, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР — это продолжение российско-китайского диалога, который идёт уже как минимум пять лет, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. Об этом он заявил 22 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин

Ранее стало известно, что глава российского правительства в ходе своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Маслова, координация двух стран продолжается уже давно.

«Россия и Китая сходятся на представлении о многополярном мире. Этот многополярный мир допускает существование нескольких и экономических и политических систем, которые могут спокойно взаимодействовать друг с другом. И это не должно приводить к столкновениям. Второй момент — это совместное регулирование мировой торговли в безсанкционном режиме. Третий — это банковские и финансовые потоки, избавление от доллара в региональной торговле. Четвёртый — обмен научными достижениями, доступ к ведущим технологическим, инженерным и медицинским школам», — сказал Маслов.

По его словам, координация между Россией и Китаем идёт не только на уровне руководителей государств и премьер-министров. Действует несколько межправительственных комиссий, в том числе по научно-техническому сотрудничеству, по инвестиционному сотрудничеству, которые заседают каждый год. Плюс ещё есть группа подкомиссий, которые заседают каждые полгода.

Маслов полагает, что судьбоносных документов в ходе визита Мишустина, скорее всего, подписано не будет. Однако будет подписана группа соглашений по инвестиционному сотрудничеству, по улучшению взаимодействия в области агропромышленной продукции (поставки из России в Китай), по расширению гуманитарного и научно-технического сотрудничества, очень важного для РФ.

Но есть и риски, угрожающие развитию российско-китайских отношений.

«Во-первых, это довольно плохое знание инвестиционного климата друг друга. Во-вторых, США предпринимают попытки вбить клин в российско-китайские отношения. И, наконец, надо признать, что многие китайские компании до сих пор побаиваются вторичных санкций», — подытожил Маслов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Мишустин заявил, что Россия и Китай почти полностью ушли от использования валют третьих стран во взаимных расчётах. В 2020 году доля нацвалют во взаимных расчётах составляла около 20%. В 2023 году страны фактически полностью избавились от валют третьих стран.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что России и Китаю необходимо углублять взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере. Также он отметил необходимость совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производственных цепочек.

Также председатель КНР заявил о досрочном выполнении задачи по доведению двусторонней торговли до 200 млрд долларов.