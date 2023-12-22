Москва, 22 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Для совершенствования системы по контролю за мигрантами готовится перечень поручений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам 22 декабря.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Тема мигрантов стоит весьма актуально на повестке дня. Вы знаете сбалансированную позицию президента по теме мигрантов. Она весьма сбалансирована. Действует определённая система, но необходимо её постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе по итогам прямой линии», — сказал Песков.

Он добавил, что в данный момент готовится перечень поручений по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, Путин 14 декабря в ходе прямой линии, комментируя проблему с мигрантами в России, заявил, что стране нужен специальный орган, помимо МВД, который бы находил решение по каждому аспекту проблемы, подходил комплексно. Он добавил, что все мигранты обязаны уважать российские законы и традиции.

Глава государства также назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. В этой связи властям не стоит решать экономические вопросы в ущерб коренному населению. Президент также добавил, что нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

По словам российского лидера, сейчас в России проживают более десяти миллионов трудовых мигрантов.

До этого, президент заявил, что необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в Россию. Глава государства подчеркнул, что нужно не допустить появления гетто.