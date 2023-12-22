Москва, 22 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Кремле не знают о жалобах и беспокойстве осуждённого за шпионаж гражданина США Пола Уилана за свою безопасность, заявил журналистам 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/ТАСС Гражданин США Пол Уилан

«Нет, честно говоря, нам неизвестно об этом. Я ничего не могу сказать на этот счёт», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос об интервью, в котором Уилан, отбывающий наказание в колонии в Мордовии, пожаловался на притеснения со стороны сотрудников исправительного учреждения и попытки вымогательства.

Как передавало ИА Регнум ранее, в пресс-службе ФСИН в конце ноября 2023 года сообщили, что один из заключённых в мордовской колонии в ходе ссоры ударил Уилана по лицу. Конфликт произошёл в производственной зоне. Сотрудники колонии пресекли ссору, пострадавшего доставили в медицинскую часть. Фельдшер зафиксировала у Уилана ссадину под глазом.

21 декабря в интервью Би-би-си Уилан заявил, что власти США его «бросили». У Вашингтона уже было несколько возможностей осуществить обмен, но ими не воспользовались, отметил заключённый. Он счёл это предательством. Власти США «перебирают варианты» обмена Уилана, пока его жизнь проходит, добавил осуждённый.

В Вашингтоне прорабатывается возможность выдвижения нового предложения России по обмену заключёнными, но о «прорывах» пока говорить рано, заявил также 21 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер ранее в декабре 2023 года заявил, что США в последние недели выдвинули России ещё одно предложение по обмену Уилана и также осуждённого за шпионаж сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако Москва это предложение отвергла. В Кремле не обсуждают ситуацию с обменом Уилана и Гершковича публично, ответил Песков.

Уилана задержали в 2018 году и позднее приговорили к 16 лет лишения свободы в колонии за шпионаж. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием, но Бут вернулся в Россию в рамках другого обмена.