Санкт-Петербург, 22 декабря, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Партию кокаина весом 100 кг обнаружили сотрудники таможни в контейнерах, прибывших в порт Санкт-Петербурга. Наркотики попали в страну вместе с бананами, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России 22 декабря в Telegram-канале.

ФТС России

«Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии», — пояснили в ведомстве.

Кокаин был расфасован в брикеты и спрятан в технологических полостях рефрижераторной установки. Возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, добавили в ФТС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве у членов наркогруппировки изъяли 673 кг кокаина, который предназначался для переправки в ЕС. Наркотик произведён в Латинской Америке, оптовая стоимость изъятой партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей.