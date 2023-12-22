Киев, 22 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) больше используют иностранную бронетехнику, чем украинскую, которая стоит на 20–30% дешевле, заявил директор компании по производству оружия «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Иностранных значительно больше», — сказал Бельбас в интервью украинскому изданию «Экономическая правда», отвечая на вопрос, каких бронемашин сейчас на фронте больше — украинских или иностранных.

По его словам, украинские производители способны удовлетворить потребности ВСУ в бронемашинах, тем более они стоят на 20–30% дешевле иностранных.

«Выводить деньги за границу, покупая аналогичные, более дорогие машины, недальновидно», — добавил он.

Бельбас уточнил, что технику Украине покупают правительства западных стран, а не компании, однако западные производители пользуются этим.

«Они приходят на Украину и говорят: мы вам передали 200 машин бесплатно, теперь еще и купите у нас за деньги», — подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Шойгу также заявил, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.