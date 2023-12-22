Москва, 22 декабря, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Антибиотик «Вильпрафен» с джозамицином намерена вывести с российского рынка международная фармкомпания Astellas со штаб-квартирой в Японии. Об этом сообщили журналистам в представительстве компании.

Запасы препаратов «Вильпрафен» и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) практически закончились в российских аптеках во второй половине декабря. По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», в Москве Вильпрафена не было ни в одной из 2,5 тыс. подключенных к сервису аптек. Пропал он и в аптеках Санкт-Петербурга, Перми и Тамбова.

Оба препарата в России выпускают предприятия «Ортат» группы «Р-фарм» и «Зио-Здоровье» холдинга «Фармэко». В компании «Зио-Здоровье» сообщили, что в Astellas приняли решение прекратить выпуск джозамицина и вывести его с российского рынка.

В российском представительстве Astellas эту информацию подтвердили и отметили, что другие препараты фармкомпании останутся в стране. Причины решения названы не были, сообщает РБК.

Препараты с джозамицином применяются для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний ЖКТ и других. В России они пользуются спросом, рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Он отметил, что решение о выводе «Вильпрафена» с рынка в России — неожиданное. Аналогов у препарата нет, отсутствует и информация о том, что кто-то собирается его выпускать.

По мнению Шуляка, пациентов без популярного антибиотика не оставят. Вероятно, кому-то из нынешних производителей дадут принудительную лицензию на его выпуск.

Как сообщало ИА Регнум, в Минздраве России заявили, что препаратов с джозамицином больницам хватит примерно на полгода. Главные внештатные специалисты Минздрава уверены, что заменить препараты с джозамицином можно азитромицином и кларитромицином, которые устойчиво вводятся в гражданский оборот.