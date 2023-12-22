Москва, 22 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. «Сбер» ждёт дальнейшего роста экономики России, однако темпы будут «не очень высокими». Такой прогноз дал глава банка Герман Греф.

Дарья Драй ИА Регнум Герман Греф

«Скорее всего, экономика, по нашим оценкам, будет расти. Ее темпы роста будут однозначными, конечно, не очень высокими», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Вместе с тем он добавил, что ситуация в целом будет стабильной.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря, заявил, что к концу 2023 года рост ВВП России ожидается на уровне 3,5%. Президент подчеркнул, что это хороший показатель.

В августе Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП по итогам второго квартала — на 4,9% в годовом выражении.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 21 декабря на заседании совета по национальным проектам заявил, что экономика России адаптировалась к санкционному давлению, экспортный потенциал страны удалось сохранить.