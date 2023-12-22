Москва, 22 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Тело 57-летнего финалиста конкурса «Учителя года Москвы» Николая Рямова обнаружил его внук в квартире на юго-востоке Москвы. По версии следствия, мужчина покончил с собой. 11-летний мальчик пытался реанимировать дедушку, но Николай был уже мёртв. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

sch1566. mskobr.ru Рямов Николай Анатольевич

18 декабря учитель МХК (мировая художественная культура) школы №1566 Николай Рямов не вышел на работу. С ним пыталась связаться администрация школы, но на звонки мужчина не отвечал. О внезапном исчезновении педагога сообщили его родственникам. Ближе всех к дому учителя на Поречной улице оказался его 11-летний внук. Родственники попросили друга семьи забрать мальчика из школы и отвезти его домой, проведать дедушку. Ребёнок открыл дверь своим ключом и увидел родственника на полу в коридоре без сознания. Он попытался разбудить деда, но тот не реагировал. Мальчик позвал друга семьи, который ждал в подъезде, на помощь. Мужчина попытался привести Николая в чувства, но было уже слишком поздно.

«По словам свидетеля, он прощупал пульс, пульса не оказалось. На место происшествия вызвали наряд скорой помощи, которая констатировала смерть 57-летнего мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту самоубийства учителя полицией проводится проверка. Известно, что мужчина был учителем изобразительного искусства (ИЗО), мировой художественной культуры (МХК) и технологии, а также занимал должность председателя методического объединения. Около 30 лет Николай посвятил работе в школе. За свои старания он был удостоен Благодарности ЮВОУО Департамента образования Москвы, Памятного знака «15 лет кадетского образования Москвы», Грамотой финалиста конкурса «Учитель года Москвы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что школьница из Брянска пыталась покончить с собой после ссоры с родителями. Девочку госпитализировали в реанимацию.