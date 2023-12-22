Москва, 22 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Больничных запасов антибиотика с действующим веществом джозамицин хватит примерно на полгода. Его можно заменить на другие препараты, перебоев с которыми нет, сообщили 22 декабря журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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Ранее в прессе появились сообщения о возможном выводе с российского рынка антибиотика «Вильпрафен» (джозамицин), который производит фармкомпания Astellas.

«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации, в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца», — отметили в Минздраве.

В министерстве уточнили, что последний раз производитель ввёл препарат с торговым наименованием «Вильпрафен» в гражданский оборот в 2021 году. При этом главные внештатные специалисты Минздрава уверены, что заменить препараты с джозамицином можно азитромицином и кларитромицином, которые устойчиво вводятся в гражданский оборот.

Препаратов с азитромицином, имеющихся в гражданском обороте, хватит более чем на год, препаратов с кларитромицином — на восемь месяцев, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент Владимир Путин заявил, что в России должны быть созданы товарные запасы наиболее востребованных лекарств. Он сравнил это с запасом газа для прохождения холодного периода. Заняться формированием определённого резерва глава государства поручил Минпромторгу и Минздраву.

В марте Путин поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Летом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 62% всех потребляемых в России медикаментов производится в стране, при этом создана технологическая возможность производства 82% жизненно важных препаратов.