Вашингтон, 22 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Обострение в Красном море, где хуситы атакуют торговые суда, рано или поздно начнёт уносить жизни американских военных. Об этом сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил в эфире Fox News.

Aaron Lau U. S. Navy/Global Look Press

Сенатор ответил на ремарку ведущего о том, что военным США нужно совсем немного времени, чтобы вынудить хуситов прекратить атаки, а Белый дом к этому не стремится. По словам Коттона, США за счёт «огневой мощи» могут решить этот вопрос, но начинать удары нужно было ещё два месяца назад, когда состоялись первые пуски в направлении Израиля, американских кораблей и коммерческих судов, идущих через Красное море.

США, добавил сенатор, не предприняли подобных действий, и такие инциденты стали проходить чаще. Удары по американским военным в Ираке и Сирии — «та же история», отметил он.

Коттон резюмировал, что «рано или поздно погибнут американцы», а из-за атак хуситов на суда пострадает экономика Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил, что началась многонациональная операция «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда. Из-за этих атак многие компании по организации морских перевозок отказались от использования маршрутов в Красном море. К операции, уточнил Остин, присоединятся Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.