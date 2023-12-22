Москва, 22 декабря, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов энергетической отрасли. Телеграмма опубликована 22 декабря на сайте Кремля.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что энергетики встречают профессиональный праздник значимыми достижениями, стремятся эффективно решать задачи.

По словам президента, главными задачами являются модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии.

Президент выразил уверенность, что энергетики и дальше будут работать на совесть, добиваться успехов в своём деле.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Путин заявил, что Россия восстановила все компетенции в энергетике. Он отметил, что европейские компании отказались поставлять в Россию энергетическое оборудование, но Россия восстановила свои инженерные компетенции в этой сфере, и сейчас «сдвижка» по срокам строительства составляет лишь два-три месяца.