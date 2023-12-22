Москва, 22 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы провели специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Пешеходный мост над шлюзом №7 канала имени Москвы

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание», — отметил Пётр Бирюков. Он рассказал, что все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта.

Обновленный пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза» с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался.«В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения», — рассказал заместитель мэра Москвы. Также в ходе ремонта были заменены конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения, уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства Москвы прошел различные виды ремонта.