Вашингтон, 22 декабря, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Страны Запада даже не попытались понять позицию президента России Владимира Путина по Украине и НАТО. За это их ждёт военный позор, заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

NATO North Atlantic Treaty Organization

По его словам, если бы Запад понимал Путина, то получил бы хороший шанс избежать военного позора, экономических последствий и геополитической изоляции, связанных с отказом Украины заключать мирные соглашения с Россией.

Однако западные страны, подчеркнул Риттер, даже не попытались понять требования Москвы. Вместо этого они принялись очернять Россию и её лидера. Они выбрали путь преднамеренного запутывания и обмана, когда дело дошло до определения России и её лидера для их аудитории.

«Их преступление заключалось не только в том, что они не знали, как понять Путина, но, скорее, в том, что они сознательно отказались попытаться», — написал экс-разведчик.

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