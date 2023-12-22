Москва, 22 декабря, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, которые были сняты с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области, у 16 из них выявлен грипп А, у 70 — ОРВИ, сообщили 22 декабря в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Екатерина Савина/ТАСС

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что состояние семерых детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — лёгкой степени тяжести.

Ещё 38 детей и 11 взрослых сопровождающих полностью здоровы, они размещены в провизорном отделении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.

Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась.

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.