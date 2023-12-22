Москва, 22 декабря, 2023, 09:19 — ИА Регнум. За последние 10 лет Москва стала вдвое ярче. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя профессионалов-энергетиков с их праздником. По словам мэра, более 120 тыс. специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей города и сотни тысяч организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя иллюминация

«Благодаря вашей работе Москва с каждым годом становится комфортнее и безопаснее — приводятся в порядок общественные пространства, строятся новые дома и соцобъекты, активно развивается транспортная инфраструктура», — написал Сергей Собянин.

В 2023 году в Москве подключили к общим сетям или обеспечили дополнительной мощностью свыше 1,3 тыс. объектов, среди которых павильон «Атом» на ВДНХ, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Южный речной вокзал, станция «Сокольники» Большой кольцевой линии метро, спорткомплекс «Ника».

«Энергетики помогают и в улучшении экологии столицы. Москва — лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, город №1 по количеству электробусов», — заключил мэр.