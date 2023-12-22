Владикавказ, 22 декабря, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды, сообщает 22 декабря управление МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08:50 22 декабря до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.

Как сообщало ИА Регнум, сейчас Военно-Грузинская дорога, которая идёт через село Нижний Ларс и КПП «Верхний Ларс», — это единственный сухопутный маршрут, связывающий Грузию, а также Армению с Россией.

14 октября движение большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге также было приостановлено из-за непогоды.