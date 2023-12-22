Пекин, 22 декабря, 2023, 08:53 — ИА Регнум. До 144 человек выросло число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР. Об этом сообщает 22 декабря Центральное телевидение Китая.

Xu Guo/Global Look Press

Уточняется, что 113 человек погибли в провинции Ганьсу, гибель ещё 31 человека зарегистрирована в провинции Цинхай. Неизвестной остаётся судьба ещё трёх человек, пропавших в этой провинции после землетрясения.

Как сообщало ИА Регнум, подземный толчок магнитудой 6,2 произошёл на северо-западе Китая в ночь на 19 декабря, в результате были повреждены объекты инфраструктуры. Сообщалось о 118 погибших и 182 пострадавших в провинциях Ганьсу и Цинхай.

Президент РФ Владимир Путинвыразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при землетрясении. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова оказать китайской стороне содействие в ликвидации последствий ЧП.