Прага, 22 декабря, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Студент, устроивший стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, тщательно готовил нападение, взяв за пример подобные инциденты из-за границы. Об этом сказал журналистам начальник полиции страны Мартин Вондрашек.

ИА REGNUM Полиция

По словам Вондрашека, мужчина ранее убил своего отца в посёлке под Прагой, затем отправился в чешскую столицу, чтобы покончить с собой. В 14:00 он должен был выступать на лекции в одном из зданий философского факультета. Полицейские за ним следили и туда направились.

Но в какой-то момент, он открыл стрельбу в одном из зданий факультета, на площади Яна Палаха.

«По данным полиции, он тщательно готовил свою акцию, а пример брал из подобных зарубежных инцидентов», — сказал Вондрашек.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по официальным уточнённым данным, погибли 14 человек, ранения получили — 25. Об этом рассказал журналистам Мартин Вондрашек.

Стрелявший в университете Праги был студентом философского факультета.

24-летний студент Давид Козак был ранее объявлен в розыск в связи с подозрением в убийстве в деревне Кладно. На данный момент о мотивах стрелка ничего не известно. Соучастников у него не было.