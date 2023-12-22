Москва, 22 декабря, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Российские артиллеристы Западной группировки войск уничтожили под Купянском скопление украинской бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Расчеты РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

«Батареей реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на купянском направлении», — отметили в ведомстве.

Работа артиллеристов координировалась с помощью беспилотников. Операторы коптеров зафиксировали попадания и уничтожение техники ВСУ.

Старший офицер батареи с позывным Кама рассказал, что основными целями РСЗО «Ураган» являются пункты временной дислокации. Также артиллеристы поражают БМП, танки, польские самоходные гаубицы Krab и американские М777.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжёлом положении ВСУ на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском и артёмовском направлениях. До этого российские военные действовали на этих участках фронта с разной степенью интенсивности, теперь они активизировались везде, добавила она.

В Минобороны РФ 17 декабря сообщили о сбитых за сутки в зоне СВО двух истребителях МиГ-29 и одного штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики.

Также российские ПВО перехватили у противника две ракеты РСЗО HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.