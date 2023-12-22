Киев, 22 декабря, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Генеральный директор компании по производству оружия «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей за рубежом. Об этом он сказал украинскому изданию «Экономическая правда».

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

Управленец посетовал, что им постоянно мешает Россия закупать оружие на мировом рынке. В качестве примера он привёл недавнюю ситуацию, когда на другом конце планеты они нашли истребители для украинской армии и начали договариваться о покупке, и вроде всё уже было согласовано. В какой-то момент документ об этом соглашении вдруг попал в руки российской стороны.

Бельбас считает, что российские дипломаты использовали этот документ для давления на чиновников той страны, где Украина собиралась закупать истребители.

«В итоге они были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку», — добавил Владислав Бельбас.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе визита в США главой киевского режима Владимиром Зеленским использовалась ошибочная тактика «морального шантажа», которая в итоге сыграла с ним злую шутку.

Зеленский выразил надежду, что США не предадут Украину. Именно такая формулировка сильно навредила политику, также её восприняли как завуалированный удар по Западу.

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон».

Министр обороны информировал, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине.