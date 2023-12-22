Идлиб, Сирия, 22 декабря, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Впервые семья Героя России майора Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 года в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики, посетила место его гибели, сообщили 22 декабря в Минобороны РФ.

Redstar.ru Роман Филипов

«Родители, вдова и дочь Романа Филипова возложили цветы к мемориалу, установленному на месте его последнего сражения с террористами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в торжественной церемонии участвовали офицеры командования и личный состав российской группировки войск в Сирии, командиры и военнослужащие подразделений сирийской армии.

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Близкие и военные почтили память Романа Филипова минутой молчания. Затем была установлена памятная табличка и посажено оливковое дерево. По завершении ритуала заупокойное богослужение совершил помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко.

Позже в сопровождении российских военнослужащих семья Филипповых посетила христианские города в провинции Хама, побывала на российской авиабазе Хмеймим.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля 2021 года на сирийской авиабазе Хмеймим открыли памятник российскому лётчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами в провинции Идлиб. На открытии монумента командующий группировкой войск Вооружённых сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко отметил, что событие символизирует уважение и преданность памяти всех, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом.

Майор Роман Филипов 3 февраля 2018 года облетал за штурвалом Су-25 зону деэскалации Идлиб, когда в самолёт попала ракета. Лётчик попытался удержать самолёт в воздухе, отводя машину от жилых строений, после чего катапультировался. Он укрылся за камнем, но оказался окружён террористами. До последнего офицер вёл неравный бой с противником, получил тяжёлое ранение. При приближении врага на минимальное расстояние он подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!».

Майору Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации, отметив его героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.