Вашингтон, 22 декабря, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Американского актёра Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. С соответствующим иском в суд обратилась бывшая помощница звезды «Форсажа», сообщил телеканал CNN.

Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия Вин Дизель

По информации журналистов, поданный 21 декабря в Верховный суд штата Калифорния иск связан с предполагаемым инцидентом 2010 года. Экс-помощница Дизеля Аста Джонассон уверяет, что актёр приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. Кроме того, он проигнорировал «чёткое несогласие» Джонассон, говорится в иске.

Женщина подала в суд на актёра, его компанию One Race Productions, его сестру по обвинению в сексуальных домогательствах, создании враждебной рабочей атмосферы, незаконном увольнении и ряду других претензий.

По словам истца, сестра Дизеля в то время возглавляла продюсерскую компанию брата. Родственница актёра якобы связалась с помощницей и объявила о расторжении трудовых отношений спустя несколько часов после предполагаемого инцидента.

В требованиях женщины говорится о необходимости наложить на обвиняемого административные штрафы в размере $10 тысяч за каждое нарушение, присудить штрафные санкции с необозначенным размером.

Адвокат актёра заявил, что Вин Дизель категорически отрицает обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле французский сайт расследований Mediapart опубликовал показания 13 женщин, которые обвиняли в сексуальном насилии известного актёра Жерара Депардье. Все случаи могли быть совершены в период с 2004 по 2022 год, а жертвами выступали партнёрши Депардье по съёмкам. Уточняется, что насилие якобы происходило на съёмочных или открытых площадках. При этом в своих жалобах не все жертвы пожелали огласки. Сам Депардье опроверг все обвинения в свой адрес через адвокатов.