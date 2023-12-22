Новый, 667-й день специальной военной операции на Украине ознаменован известием Минобороны о применении российских дронов для доставки боеприпасов и провианта на первую линию обороны. По данным оборонного ведомства, в течение суток один расчёт беспилотника может произвести нескольких десятков вылетов. Вместе с тем, сброс воды, продовольствия, средств связи и другого необходимо груза по воздуху осуществляется только в случае крайней необходимости — в условиях, когда из-за артобстрелов противника невозможно задействовать обычный транспорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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На краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли разгромный удар по трём командно-наблюдательным пунктам киевских боевиков. Экипажи ВКС РФ применили универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг.

На купянском направлении разведчики из подразделения группировки войск «Запад» «кочующим» миномётом уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробности — в трансляции ИА Регнум.