Российские дроны доставили боеприпасы на передовую — 667-й день СВО
МО сообщило о доставке БПЛА провизии и боеприпасов на передовую — 667-й день СВО
Новый, 667-й день специальной военной операции на Украине ознаменован известием Минобороны о применении российских дронов для доставки боеприпасов и провианта на первую линию обороны. По данным оборонного ведомства, в течение суток один расчёт беспилотника может произвести нескольких десятков вылетов. Вместе с тем, сброс воды, продовольствия, средств связи и другого необходимо груза по воздуху осуществляется только в случае крайней необходимости — в условиях, когда из-за артобстрелов противника невозможно задействовать обычный транспорт.
На краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли разгромный удар по трём командно-наблюдательным пунктам киевских боевиков. Экипажи ВКС РФ применили универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг.
На купянском направлении разведчики из подразделения группировки войск «Запад» «кочующим» миномётом уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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