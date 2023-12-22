Берлин, 22 декабря, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Евросоюз расчётлив при оказании помощи Украине, ему нужен доступ к литиевым месторождениям, находящимся на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил в интервью каналу Tagesschau депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер.

Иван Шилов ИА Регнум Литий

«Если европейцы хотят осуществить энергопереход, то им нужны собственные залежи лития. Его самые большие залежи находятся в регионах Донецка и Луганска», — сказал он.

По словам депутата, возможный компромисс по украинскому конфликту будет означать отказ от Донбасса и в этом станет победа президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в течение ближайших 10 лет за счёт разработки имеющихся месторождений может войти в пятёрку мировых производителей лития, уступая лишь Чили, Аргентине, Китаю и Австралии, говорится в докладе Росконгресса «Остаток заряда: хватит ли новой экономике лития».

Автопром является основным потребителем лития. Это направление активно развивается в России. Металл используют в производстве аккумуляторов для электромобилей. В планах РФ к 2030 году производить до 220 тыс. электромобилей различных типов ежегодно, отмечено в документе.