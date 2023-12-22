Москва, 22 декабря, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Российские десантники Южного военного округа начали использовать беспилотники для доставки боеприпасов и провианта подразделениям, удерживающим первую линию обороны от украинских формирований, которые пытаются прорвать позиции ВС РФ, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Оператор квадрокоптера, подвесив к нему полезный груз, взлетел со стартовой позиции в нашем тылу и, прибыв по воздуху в заданную точку, успешно осуществил сброс воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов нашим передовым подразделениям закрепления, расположенным на первой линии обороны», — уточнили в ведомстве.

БПЛА применяют только в случае крайней необходимости, когда доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов не может осуществляться транспортом из-за артобстрелов противника. В течение суток один расчёт беспилотника может произвести нескольких десятков вылетов для доставки на передовую всего необходимого.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря разработчик рассказал об успешном тестировании в зоне спецоперации первой ночной версии российского ударного FPV-дрона (First Person View — вид от первого лица) «Гастелло». Беспилотник позволит российским военным эффективно наносить удары по целям в тёмное время суток, когда это нельзя делать обычными коптерами. Ночная версия «Гастелло» может летать на дальности до семи километров без ретранслятора и способна нести боевую нагрузку массой до трёх килограммов.

Ночью 21 декабря в Курской области российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Первый дрон был уничтожен около 22:00, второй — в 23:30 по мск.