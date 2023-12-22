Вашингтон, 22 декабря, 2023, 05:31 — ИА Регнум. В американском штате Массачусетс 21 декабря скончался доктор философии, экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу. Ему было 99 лет. Об этом сообщила газета New York Times.

Scarc.library.oregonstate.edu Нобелевская медаль

Известно, что Роберт Мертон Солоу получил Нобелевскую премию за фундаментальные исследования в области теории экономического роста.

Он считал, что технологические достижения в большей степени, чем рост капитала и рабочей силы, стали основным движущим фактором экономического роста в США. Его теория называется «модель Солоу».

Профессор Солоу в разные годы занимал ряд государственных должностей, преподавал в Массачусетском технологическом институте, был экономическим советником президентов Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.

Основал Школу менеджмента Солоу.