Москва, 22 декабря, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Хозяйка резонансной, скандальной «голой» вечеринки в клубе Mutabor в Москве — блогер и известная телеведущая Анастасия Ивлеева, отказалась что-либо сказать о предполагаемых последствиях прошедшего мероприятия. Об этом написал РЕН ТВ.

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева

На вопрос о возможных последствиях прошедшей 20 декабря вечеринки под названием Almost naked party («Почти голая вечеринка») Ивлеева отказалась отвечать.

«Без комментариев», — сказала блогер и ушла от собеседника.

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Также отмечается, что в ночь на 22 декабря вечеринка продолжилась, но уже без полуголых гостей и без таких известных персон, как накануне.

Перед входом в Mutabor толпились желающие попасть внутрь.

Как сообщало ИА Регнум, активисты общественной организации «Зов народа» обратились в надзорные органы с просьбой проверить вечеринку Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экстремизм и наркотиков.

Хозяйка бала «сатаны» Ивлеева, как в Сети уже назвали вечеринку, была в колье на ягодицах стоимостью 23 млн рублей.

В письме общественники назвали вечеринку «эпицентром скандального развлечения».

В гостях были замечены Филипп Киркоров, Билан, Лолита, Ольга Орлова, Глюкоза, Джиган, Ксения Собчак. Какие-то мужчины были в женских нарядах, один имел из одежды лишь носок на гениталиях.

Ивлеева выложила видео с вечеринки на своей странице в соцсети. Подписчики разразились по большей части гневными комментариями.

Стоимость билета на одного гостя составляла примерно 2,5 тыс. рублей, для компании из десяти человек цена за VIP-зону достигала почти 1 млн рублей.

В клуб вечером 21 декабря пришли правоохранители с проверкой.