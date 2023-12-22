Биробиджан, 22 декабря, 2023, 05:01 — ИА Регнум. В трёхэтажном доме села Аур Еврейской автономной области (ЕАО) произошёл хлопок газа. В результате оказались выбиты окна и двери, в несущих стенах появились трещины. Дом от газа отключили, сообщила 22 декабря пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В посёлке Аур произошёл хлопок газа в квартире на третьем этаже жилого дома. Без последующего возгорания. Пострадала хозяйка квартиры, от госпитализации женщина отказалась», — подтвердили в ГУ МЧС РФ по ЕАО.

Инцидент произошёл на улице Вокзальная, 3.

На место происшествия прибыли спасатели, представители районной администрации, силовых ведомств и медики. Всего привлечено 30 человек. Решается вопрос об обследовании дома на безопасность дальнейшего проживания жильцов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря в жилом пятиэтажном доме на Парковой улице на северо-западе Москвы произошёл хлопок бытового газа. В квартире на третьем этаже выбило стёкла, повреждения получил балкон. Сведения о пострадавших не приводились.

Около трёх часов утра 24 ноября в доме на улице Чекалина в Кировском районе Перми взорвалось газовое оборудование, установленное на автомобиле, который находился в гараже. После взрыва начался пожар, о котором в экстренные службы сообщили соседи. В результате погибли женщина и двое детей. В момент взрыва 35-летнего отца детей взрывной волной выбросило через окно на улицу. Мужчину госпитализировали с ожогами, отравлением продуктами горения и множественными резаными ранами на руках и ногах.