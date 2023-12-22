Москва, 22 декабря, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Разведчики из подразделения группировки войск «Запад» «кочующим» миномётом уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел из миномета

В военном ведомстве пояснили, что было обнаружено движение двух машин с офицерским составом киевской армии. Расчёт «кочующего» 120-мм миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и уничтожил цели.

Подобная боевая работа по ликвидации противника и его техники на купянском направлении ведётся регулярно — подрывают бронированные пикапы, автомобили.

«У нас есть расчёты, которые ведут разведку с помощью беспилотников. Они находят цели, дают нам координаты, мы выезжаем и отрабатываем», — рассказал боец с позывным Алтан.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре 2023 года отмечал, что возможности украинской армии после получения ракет ATACMS существенно не изменятся, а потому Киев не сможет переломить ситуацию на фронте. По его словам, нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.