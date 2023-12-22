Москва, 22 декабря, 2023, 03:35 — ИА Регнум. В Москве в клуб «Мутабор» пришли правоохранители после почти голой вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой. В заведении в ночь на 22 декабря должна была пройти вторая часть мероприятия.

Скриншот с YouTube Настя Ивлеева

У входа в клуб выстроилась очередь из желающих попасть на вечеринку людей. С начала вход для посетителей был закрыт. После того, как силовики собрали необходимые материалы и покинули клуб, людей стали пропускать в заведение.

Позже в Сети появились публикации, что стражей правопорядка в клубе не было, а начало мероприятия сдвинулось на час «по техническим причинам».

Стоимость билета в клуб на одного человека составляла примерно 2,5 тыс. рублей, для компании из десяти человек цена за VIP-зону достигала почти 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить блогера Настю Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за вечеринки без одежды. Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В Москве 20 декабря прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие. Сама виновница торжества показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты ценой 23 млн рублей.