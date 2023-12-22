Брюссель, 22 декабря, 2023, 03:11 — ИА Регнум. На центральной площади бельгийского города Ауденарде в результате сильного ветра упала 20-метровая новогодняя ель. Под деревом оказались люди, одна из пострадавших погибла, сообщил бельгийский телеканал RTL со ссылкой на мэра города Марника де Мелеместера.

Andy One Новогодняя ёлка

«Три человека, оказавшиеся под упавшей ёлкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», — сказал градоначальник.

После инцидента городские власти решили закрыть рождественскую ярмарку. К расследованию происшествия подключились правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2021 года в новосибирском посёлке Венгерово на центральной площади рухнула главная ёлка. В этот день должно было состояться её открытие. Обошлось без жертв. Позднее ель восстановили, но убрали возле неё горки и фигуры.

В декабре 2018 года в посёлке Харп Приуральского района Ямала упала городская новогодняя ёлка. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и морозов до минус 50 градусов. Ель упала ночью, никто не пострадал.