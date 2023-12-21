Будапешт, 22 декабря, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался, готов ли Евросоюз начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, планируют ли в Брюсселе принимать бывшую советскую республику вместе с освобождёнными регионами. Также он считает, что для начала следует уточнить актуальные размеры и численность украинского населения. Об этом политик сказал 21 декабря в интервью телеканалу HirTV.

Európa Pont Виктор Орбан

«Не надо быть учёным, чтобы понимать, что это решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС принесёт много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — сказал венгерский премьер.

Украинцы верят, что сделали решающий шаг, но все последствия этого решения ещё впереди. Процесс замедлится, не позволив двигаться дальше, это будет огромное разочарование, добавил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе саммита ЕС в Брюсселе прошло голосование о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Процесс зашёл в тупик, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул помещение. В результате саммит Евросоюза принял положительное решение о начале переговоров с Украиной. В то же день Орбан заявил, что не участвовал в принятии такого решения.

Посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сказал, что если Венгрия не готова быть солидарной в позиции по членству Украины, то ей не место в ЕС. Он пожелал Венгрии никогда не сталкиваться с ситуацией, когда союзники блокируют важную помощь «во времена наибольшей потребности».