Мужчина в костюме Деда Мороза разбился, упав с 24-го этажа в Челябинске
Челябинск, 22 декабря, 2023, 01:57 — ИА Регнум. В Челябинске 35-летний мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза собирался поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа. Об этом 21 декабря написало издание 74.RU, опубликовав видео с места трагедии.
По предварительной версии следствия, погибший мог перепутать верёвки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристроя.
Он был приглашён для эффектного поздравления детей, проживающих в высотке на улице Лесопарковой.
На видео слышно, как дети зовут Деда Мороза. Потом человек в костюме Деда Мороза перелезает через ограждение балкона 24-этажного дома и зависает. В этот момент на него светит прожектор, и он срывается вниз.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Во дворе дома на момент трагедии находились десятки взрослых и детей.
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