Челябинск, 22 декабря, 2023, 01:57 — ИА Регнум. В Челябинске 35-летний мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза собирался поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа. Об этом 21 декабря написало издание 74.RU, опубликовав видео с места трагедии.

Mos.ru Деды Морозы поздравляют маленьких пациентов

По предварительной версии следствия, погибший мог перепутать верёвки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристроя.

Он был приглашён для эффектного поздравления детей, проживающих в высотке на улице Лесопарковой.

На видео слышно, как дети зовут Деда Мороза. Потом человек в костюме Деда Мороза перелезает через ограждение балкона 24-этажного дома и зависает. В этот момент на него светит прожектор, и он срывается вниз.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Во дворе дома на момент трагедии находились десятки взрослых и детей.

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Как сообщало ИА Регнум, в Ленинградской области девочка упала с балкона на 13-м этаже в городе Кудрове. Ребёнок выжил, в тяжёлом состоянии находится в больнице с переломом правой и левой бедренных костей.

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