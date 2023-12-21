Махачкала, 22 декабря, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Участник спецоперации Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с российским президентом Владимиром Путиным и пригласил его в гости в Дагестан.

Администрация главы Дагестана Темирлан Абуталимов

Дагестанец, лейтенант Абуталимов был в числе награждённых Путиным медалью «Золотая звезда» за доблестное выполнение боевых задач в ходе СВО.

По возвращению домой, в Дагестан, в аэропорту Героя встретили родные и близкие, представители руководства республики, журналисты.

Он рассказал, что волновался перед встречей с президентом, но после рукопожатия «мандраж спал».

«Владимир Владимирович подошёл ко мне и спросил: «Ты дагестанец?». Я говорю: «Да», — рассказал Герой.

В этот момент Темирлан Абуталимов и пригласил Владимира Путина в гости. Президент ответил, что и так часто бывает в республике — «другие обидятся».

По словам лейтенанта, он пошёл в военкомат добровольцем и не думал, что получит звание Героя России.

«Для меня и полученный до этого орден Мужества был большой гордостью», — признался герой.

В одном из сражений в Запорожской области, в условиях, когда противник превосходил по силам, командир роты Абуталимов получил ранение, но продолжил бой.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — девятерым участникам специальной военной операции.

Награды из рук президента получили: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

Владимир Путин заявил, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.