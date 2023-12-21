Хельсинки, 22 декабря, 2023, 01:18 — ИА Регнум. В Финляндии подготовили состоящий из двух частей план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы, сообщила пресс-служба минфина страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«План предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента — украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму €50 млн в 2025–2026 годах», — говорится в пресс-релизе.

В проекте указаны финансовые решения, направленные на исследование рынка и инвестиции. Финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери, представится финскому экспортно-кредитному агентству Finnvera, уточнили в минфине.

Власти Финляндии планируют на €25 млн увеличить капитал госфонда Finnfund для инвестирования частного сектора Украины.

Вторую часть плана минфин подготовит к концу 2024 года. Здесь основное внимание будет посвящено сотрудничеству в целях развития и гуманитарных ассигнований, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио окажет помощь Украине в размере $4,5 млрд напрямую и через Всемирный банк. Прямая поддержка составит $1 млрд долларов. Предполагается, что средства пойдут на восстановление, реконструкцию и гуманитарную помощь.

Украинский минфин 20 декабря сообщил о снижении запросов на предоставление в 2024 году помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд. Главы ведомства Сергея Марченко отметил, что уменьшить потребность во внешнем финансировании удалось благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета и сокращению всех капитальных расходов, активизации внутреннего рынка заимствований. По словам Марченко, с начала 2023 года Киев получил извне более $39 млрд, а до конца года получит в общей сложности около $42,3 млрд.