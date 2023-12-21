Тольятти, Самарская область, 22 декабря, 2023, 01:06 — ИА Регнум. В Тольятти Самарской области 18 декабря скоропостижно умер актёр Сергей Пепеляев в возрасте 32 лет. Об этом сообщили его коллеги по Тольяттинскому драматическому театру «Колесо» в соцсетях.

vk.com/koleso_tlt Сергей Пепеляев

Причиной смерти стала «внезапная» болезнь.

Пепеляев родом из Перми, в 2020 году окончил Пермский институт культуры по специальности «актёр драматического театра и кино».

С 2017 по 2020 годы он работал в Пермском театре «У Моста», осенью 2023 года устроился в Тольяттинский драмтеатр. Успел сыграть в одном спектакле, потом заболел.

В 2013 году Сергей Пепеляев попал на кастинг и сыграл свою единственную роль в кино — 10-классника Деменева в фильме «Географ глобус пропил». Ему было на тот момент 20 лет.