Киев, 22 декабря, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко получил в ноябре от венгерского министерства финансов около 987 тысяч долларов перед несостоявшейся встречей с премьер-министром Виктором Орбаном. Соответствующие сведения из единого реестра деклараций появились на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В декларации указано, что Порошенко 24 и 30 ноября получил три поступления от «минфина Венгрии» на общую сумму в размере 37 104 440 гривен (около 987 тысяч долларов) в виде «процентов» и «погашения облигаций».

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря сотрудники погранслужбы не выпустили Порошенко с территории Украины. Политик планировал поехать в Польшу и в США. По его словам, за границей у него были намечены несколько встреч по вопросам финансирования киевских властей на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита украинского бюджета.

Служба безопасности Украины (СБУ) 2 декабря сообщила, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать экс-президента Петра Порошенко за границу. Ссылаясь на данные контрразведки, в СБУ заявили, что запланированную встречу председателя партии «Европейская солидарность» Порошенко с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном якобы может использовать Россия как информационно-психологическую специальную операцию. В ведомстве добавили, что к этому якобы хотят привлечь Порошенко при посещении им третьих стран.