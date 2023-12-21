Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2023, 00:11 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек — двое взрослых и три ребёнка. О ДТП сообщили в ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 21 декабря на 153-м км автодороги «Ростов-Ставрополь».

По информации полиции, водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МАН.

В результате ДТП погибли все из легкового автомобиля: водитель и женщина 32-лет, а также дети восьми, десяти и 14 лет. Старшая девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Как сообщало ИА Регнум, женщина и двое детей погибли в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург. Женщина 1989 года рождения выехала на Kia на встречку. По какой причине она сделала это, не известно.

Двое детей и пятеро взрослых получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии. Столкнулись Lada Vesta и микроавтобус «Газель-Next», перевозивший детей. Школьный автобус, в котором находились 17 человек, включая восьмерых детей, съехал из-за столкновения в кювет.

В результате ДТП в Костромской области 13 декабря погиб водитель автобуса, который вёз в Москву учителей и руководителей образовательных учреждений. Ещё нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей.