Прага, 21 декабря, 2023, 23:57 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по официальным уточнённым данным, погибли 14 человек, ранения получили — 25. Об этом сообщил журналистам 21 декабря глава чешской полиции Мартин Вондрашек.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

«На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых. Десять из них находятся в тяжёлом состоянии», — сказал Вондрашек.

Информацию, что стрелок покончил с собой также подтвердили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, стрелявший в университете Праги был студентом философского факультета.

24-летний студент Давид Козак, был ранее объявлен в розыск в связи с подозрением в убийстве в деревне Кладно. На данным момент о мотивах стрелка ничего не известно. Соучастников у него не было.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.

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Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с торговым центром в Лос-Анджелесе в США.

Тяжёлое ранение получил чернокожий 32-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице. Стрелок скрылся.