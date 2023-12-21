По уточнённым данным жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек, ранены 25
По уточнённым данным жертвами стрельбы в университете в Праге стали 14 человек
Прага, 21 декабря, 2023, 23:57 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по официальным уточнённым данным, погибли 14 человек, ранения получили — 25. Об этом сообщил журналистам 21 декабря глава чешской полиции Мартин Вондрашек.
«На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых. Десять из них находятся в тяжёлом состоянии», — сказал Вондрашек.
Информацию, что стрелок покончил с собой также подтвердили в полиции.
Как сообщало ИА Регнум, стрелявший в университете Праги был студентом философского факультета.
24-летний студент Давид Козак, был ранее объявлен в розыск в связи с подозрением в убийстве в деревне Кладно. На данным момент о мотивах стрелка ничего не известно. Соучастников у него не было.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с торговым центром в Лос-Анджелесе в США.
Тяжёлое ранение получил чернокожий 32-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице. Стрелок скрылся.