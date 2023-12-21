Вашингтон, 21 декабря, 2023, 23:52 — ИА Регнум. В Вашингтоне прорабатывается возможность выдвижения нового предложения России по обмену заключёнными, заявил в ходе брифинга 21 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Пол Уилан

«За последнее время мы выдвинули серьёзное предложение, которое Россия отвергла <…> И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать ещё одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить из России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича», — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что пока не готов объявить о каком-либо прорыве.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки The Wall Street Journal по поводу обмена заключёнными с США. Утверждение, что сотрудник американского издания Эван Гершкович находится под стражей в России без суда и следствия, некорректно, заявил Путин.

Глава государства добавил, что находящимся в России гражданам США нужно прежде всего не совершать правонарушений. Россия не оказывается от идеи возвращения Гершковича и Пола Уилана в Соединённые Штаты, но договорённости по этому вопросу должны быть взаимоприемлемыми, пояснил российский лидер. В заключении Путин сказал, что диалог с Вашингтоном идёт, но идёт непросто. Россия надеется, что решение по вопросу об обмене будет найдено, ответил президент.

Пола Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Но тот вернулся в Россию в рамках другого обмена.

В марте 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. По данным ФСБ, он, будучи аккредитованным при российском МИД, собирал в России секретные сведения об одном из предприятий ВПК. Гершковича задержали с поличным. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США.