Вашингтон, 21 декабря, 2023, 23:27 — ИА Регнум. В ходе визита в США главой киевского режима Владимиром Зеленским использовалась ошибочная тактика «морального шантажа», которая в итоге сыграла с ним злую шутку, сообщил 21 декабря телеканал NBC News.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

По мнению авторов, Зеленский утратил былой статус «звезды» среди союзников. Его визит в Вашингтон не принёс результата из-за выбранной тактики «морального шантажа», она не сработала и начала утомлять Запад.

«Он не только был разочарован итогами своей поездки, но и дома он выглядел слабее», — отметил британский политолог Марк Галеотти.

В своей речи Зеленский выразил надежду, что США не предадут Украину. Именно такая формулировка сильно навредила политику, также её восприняли как завуалированный удар по Западу.

Эксперт заявил, что на Украине Зеленский теряет образ «чудотворца», который мог решить все проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что визит Зеленского в США изначально не мог быть успешным, так как Конгресс контролируют республиканцы. Встречи украинского руководства с официальными лицами США, по словам эксперта, были в качестве бессмысленной рекламной акции, которую организовали компании-лоббисты за вознаграждение от Украины. Бывшего советника Кучмы возмутила такая растрата средств украинских налогоплательщиков.

Украинская делегация во главе с Зеленский прибыла с визитом в США 11 декабря. В качестве ключевой темы поездки на встрече с лидерами страны объявлялось дальнейшее военное сотрудничество. Байден принял Зеленского в Белом доме 12 декабря.

После поездки главы киевского режима посол России в США Анатолий Антонов 13 декабря назвал визит Зеленского в Вашингтон пустым. Он не смог убедить американскую сторону, что поддержка Украины важнее безопасности США. Антонов также подчеркнул, что антироссийские санкции Запада не смогут повлиять на внешнеполитические приоритеты России.