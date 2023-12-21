Москва, 21 декабря, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В России зафиксированы случаи изъятия загранпаспортов при попытке вылететь или выехать за рубеж. Это случилось из-за ошибок в документах. Юристы пояснили, что вступили в силу поправки в федеральный закон, и теперь путешественникам придётся сдать свои загранпаспорта. Об этом сообщает MSK1.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как пояснил юрист Тимур Валияров, по новому закону можно изымать загранпаспорт, который содержит недостоверные сведения: ошибка в дате рождения, в написании Ф. И. О., несоответствие фотографии с внешним видом человека.

Загранпаспорт изымают и проводят проверку.

«Изъятие паспорта непосредственно в аэропорту перед вылетом мгновенно оспорить не получится — нет какой-либо горячей линии», — сказал юрист.

В целом нововведения содержат несколько размытый список оснований изъятия паспорта, что может привести к неверному толкованию на местах.

Поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» начали действовать 11 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, с 11 декабря в России действуют правила сдачи на хранение заграничного паспорта для временно невыездных граждан.

Документ обязывает россиян сдать паспорт на хранение в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны на срок до истечения временного запрета либо до окончания срока действия паспорта.

Сдавать загранпаспорт необходимо в органы, ранее выдавшие документ (МВД, МИД, ФСБ или по месту работы гражданина). Порядок сдачи предусматривает оформление акта приёма-передачи документа в двух экземплярах, один из них передаётся владельцу.

Не сданные в пятидневный срок паспорта будут считаться недействительными.

В России с 1 января 2024 года вырастет на 20% госпошлина за выдачу загранпаспортов. Для взрослых размер сбора составит 6000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет — 3000 рублей.