* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 21 декабря, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Активисты общественной организации «Зов народа» обратились в надзорные органы с просьбой проверить светскую вечеринку, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, на пропаганду ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экстремизм и наркотиков. Об этом они сообщили на странице в соцсетях организации.

Сергей Савостьянов/ТАСС Анастасия Ивлеева

Общественники написали письма главе СК РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и министру МВД Владимиру Колокольцеву.

«Отгремела «голая тусовочка» Насти Ивлеевой с «голубым налётом», и теперь общественники просят проверить на нарушение закона об ЛГБТ* в столичном клубе «Мутабор», — написали активисты организации.

Цена за вход на вечеринку — 1 млн рублей и дресс-код almost naked — то есть быть голым.

Хозяйка бала «сатаны» Ивлеева, как в Сети уже назвали вечеринку, была в колье на ягодицах стоимостью 23 млн рублей.

«Недвусмысленные луки субтильных изворотливых юношей с плотоядными глазами, голые и полуголые гости заставили организацию «Зов народа» взяться за ручку и бумагу», — написали инициаторы заявления.

В письме общественники назвали вечеринку «эпицентром скандального развлечения».

В гостях были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Ольга Орлова, Глюкоза, Джиган, Ксения Собчак. Какие-то мужчины были в женских нарядах, один имел из одежды лишь носок на гениталиях.

Ивлеева выложила видео с вечеринки на своей странице в соцсети. Подписчики разразились по большей части гневными комментариями.

Как сообщало ИА Регнум, Настя Ивлеева надеется, что негодование в обществе не прекратится никогда, так как без резонанса и обсуждения станет «скучно». Об этом она написала у себя в соцсетях, комментируя прошедшую «голую» вечеринку в Москве.

Блогер сравнила реакцию россиян на внешний вид представителей отечественного шоу-биза и западных знаменитостей, упрекнув, что в последнем случае все восхищаются их экстравагантными образами, а в аналогичных ситуациях с российскими звёздами все возмущаются тому, как «опустилась эстрада».

Генпрокуратуру попросили проверить шоумена и актёра Максима Виторгана на предмет дискредитации ВС России и пропаганды ЛГБТ (движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). С соответствующим обращением к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.