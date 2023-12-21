Газа, Палестина, 21 декабря, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Сапёры израильской армии уничтожили сеть подземных туннелей, где находились офисы высшего военного руководства палестинского движения ХАМАС, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Xinhua/Global Look Press

«В среду, 20 декабря, ЦАХАЛ выявила террористическую инфраструктуру, созданную в «элитном квартале» ХАМАС в городе Газе, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС. 21 декабря эта сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом», — говорится в заявлении.

В газете Times of Israel отмечается, что подземная сеть соединяла офисы и жилые помещения лидеров ХАМАС, в которых ранее якобы скрывались среди прочих командующий военным крылом движения Мухаммед Дейф и глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Армия обороны Израиля подтвердила, что их военные ошибочно определили троих заложников в секторе Газа как угрозу, а затем их убили. Инцидент произошёл в ходе боя в Эш-Шуджаии. ЦАХАЛ начала расследование инцидента. Тела погибших были привезены на территорию Израиля для проведения экспертизы, которая помогла установить личности израильских заложников.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини 14 декабря заявил, что Газа больше непригодна для жизни, ситуация постоянно ухудшается. На юге анклава и в Рафахе уничтожена инфраструктура, сказал он.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа, ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а позднее, 27 октября, начала наземные боевые действия в анклаве.