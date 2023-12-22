Москва, 22 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Специалисты Московского зоопарка оказали помощь животным херсонского «Сафари-парка», пострадавшего во время шторма. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Отмечается, что просьба о помощи поступила спустя неделю после того, как регион накрыла непогода. Из-за шторма вольеры с животными были залиты водой. Специалисты сразу же выехали на место, сообщил сенатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

«Сразу выехали на место с представителями местной власти. Откликнулись МЧС и начали откачивать воду. Территория сафари-парка была залита солёной водой, стояла она в некоторых вольерах и загонах. Запасы сена затоплены, подачу питьевой воды для животных осуществляли вручную. Животные давно не обследовались, многие особи нуждались в срочном обследовании», — сказал сенатор.

По словам Кастюкевича, в Херсонскую область в кратчайшие сроки были направлены специалисты, включая ветеринаров и зоологов.

У российских специалистов уже имеется опыт работы с животными в новых регионах. Так, они уже побывали в зоопарках Донбасса, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«К сожалению, местная инфраструктура часто нуждается в модернизации. Здесь животные ещё и пострадали в результате шторма, у многих обострились хронические заболевания», — отметила директор.

Среди прибывших специалистов были заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов, главный ветврач Московского зоопарка Дмитрий Егоров, руководитель филиала московского зоопарка в г. Великий Устюг Андрей Солодков, а также заместитель руководителя по зоологической работе центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков.

Акулова добавила, что в рамках визита ветеринаров и зоологов был проведён комплекс врачебных мероприятий, включая обрезку копыт у животных, обследование верблюдов на предмет дерматологических заболеваний. Кроме того, у одного леопарда был выявлен гемолимфоэкстравазат (повреждение тканей, сопровождаемое разрывом лимфатических сосудов и скоплением лимфы в образованной полости). Животному назначили необходимую терапию.

«Хочу подчеркнуть, что в Москву животных никто забирать не станет. Всю необходимую помощь лучше оказать на месте. Как минимум — долгая дорога может вызвать большой стресс у и так пострадавших обитателей сафари-парка», — подчеркнула директор Московского зоопарка.

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По её словам, специалисты столичного зоопарка привезли с собой всё необходимое, включая переносной аппарат УЗИ и портативный рентген. Более того, от Фонда национальной природы владельцам херсонского зоопарка передали лекарства, приобретённые на пожертвования россиян.

Отмечается, что это первый приезд специалистов Московского зоопарка в Херсонскую область. Специалисты указали на необходимость реставрации и ремонта вольеров, а также оснащение зоопарка современным оборудованием для обеспечения комфортных для животных условий.

Сафари-парк находится на Арабатской стрелке в Херсонской области. В нём содержится множество экзотических животных, таких как африканские страусы, австралийские эму, азиатские ослы, ламы гуанако и альпаки, камерунские и зааненские козы, гамадрилы, бабуины и макаки, а также собаки, верблюды, олене, косули и маламуты. До этого в зоопарке проживали дикобразы, но, к сожалению, они утонули из-за шторма.

Как передавало ИА Регнум, 26–27 ноября на юге России разбушевался циклон.

Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, в музее-аквариуме произошло затопление третьего зала, в результате которого погибли 500 морских животных. Губернатор также рассказал об обрушении причальной стены в Радиобиологическом корпусе.

Позже стало известно, что «Москвариум» передаст 300 рыб пострадавшему от шторма аквариуму Севастополя.