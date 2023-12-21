Прага, 21 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Число погибших в результате стрельбы в Карловом университете Праги превысило 15 человек. Об этом сообщило новостное издание idnes․cz. со ссылкой на полицию Чехии.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

«Погибли более 15 человек. Ещё 24 человека находятся под наблюдением медиков», — сообщили чешские правоохранители.

Они также заявили, что стрелка могли побудить к совершению противоправных действий «из-за границы».

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Как передавало ИА Регнум ранее, днём 21 декабря в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Сообщалось, что несколько человек погибли, а ещё несколько десятков получили ранения.

Местные СМИ и очевидцы опубликовали несколько видеозаписей. На кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут через Карлов мост.

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По имеющимся данным, стрельба произошла в здании философского факультета университета. Что стало её причиной, не уточнялось. Полиция, по одним данным, нейтрализовала стрелка, по другим (в частности, по заявлению мэра Праги Богуслава Свободы), стрелявший покончил с собой.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан ранее заявил, что сообщников у стрелявшего не было. Чиновник отметил, что непосредственной угрозы для жителей Праги уже нет.