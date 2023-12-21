Вашингтон, 21 декабря, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Власти США и Дании 21 декабря подписали соглашение, позволяющее Вашингтону размещать войска и технику на датской территории.

Robert Michael/dpa/Global Look Press

Церемония прошла в Вашингтоне. Документ подписали государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Соглашение рассчитано на 10 лет. Вашингтон, помимо размещения войск и техники, получил право использовать три базы ВВС Дании.

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