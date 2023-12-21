Мурманск, 21 декабря, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Росатом» установила рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути. Общий объём перевезённого груза за 2023 год составил 35 млн. тонн. Предварительное подведение итогов 2023 года состоялось в Мурманске на площадке ФГУП «Атомфлот», сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

Светлана Шевченко/РИА Новости

В мероприятии приняли участие специальный представитель Госкорпорации Росатом по вопросам развития Арктики Владимир Панов, а также генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Отмечается, что госкорпорация пятикратно побила рекорд, установленный в СССР в 1987 году (6,8 тонн).

«Грузопоток на СМП постоянно растёт и это является основным критерием его востребованности как морской транспортной артерии, которая для отечественных Арктических проектов во многом безальтернативна», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что всего было перенаправлено около 2 млн тонн нефти и железнорудного концентрата за 2023 год.

«Данный результат показывает востребованность СМП для транзитных грузоперевозок, включая международные, и это направление планируется развивать как одно из наиболее перспективных. Необходимо отметить, что по результатам 2023 года будет достигнут новый рекорд транзитных грузоперевозок по СМП, при этом уже сейчас транзитные перевозки достигли наибольшего значения за всю историю СМП — в 2,127 млн тонн», — отметили представители организации.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что для перевозки грузов Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Севморпуть всё в большей степени открывается для судов в разное время года, но ледокольный флот будет нужен ещё не одно десятилетие и в этом огромное конкурентное преимущество России, добавил Путин.

Ранее, 11 декабря, глава государства заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.